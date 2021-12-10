Возможность прямых переговоров с РФ при определенных условиях допускают 59% украинцев, - директор фонда "Деминициативы" Гарань
Научный директор фонда "Деминициативы" Алексей Гарань заявил о данных закрытой социологии аналитического центра относительно отношения украинцев к прямым переговорам между президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным
Об этом он заявил в программе "ПолитКлуб Виталия Портникова".
"Тема прямых переговоров с Россией. У Фонда "Деминициативы" есть другие данные, чем сегодня продемонстрировала группа "Рейтинг". Мы делали это пару месяцев назад, но все зависит от формулировки вопроса и что каждый человек в это вкладывает. Я не ставлю вопрос об опросе наших коллег, более того, данные показывают, что если мы просуммируем все опции, где-то будет такая же цифра", - сказал Гарань.
Он назвал цифры закрытой социологии фонда.
"Тех людей, которые готовы на прямые переговоры с Россией "просто да" - всего 18%. 19% говорит, что нужно идти на переговоры, если Россия пойдет на уступки. И еще 22% говорят, что прямые переговоры с Россией только по решению гуманитарных вопросов (обмен пленными, вопросы водоснабжения). Суммарно – это большая цифра, дальше идут те, кто вообще против", – сказал политолог.
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Гарань высказал свое мнение по поводу переговоров лицом к лицу между Путиным и Зеленским.
"Мы все должны понять, что прямые переговоры с Россией без посредников и присутствия международных партнеров - это будет провал для любого украинского президента. Это очень опасная позиция. Эти наши данные были закрыты. Мы их сегодня-завтра должны обнародовать", - подытожил. он.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.
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