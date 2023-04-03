Возможность подписывать документы в ЕС: украинцам предлагают воспользоваться бета-версией Дии
Дия.Подпись-EU теперь соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза, поэтому им можно подписывать документы или контракты, действительные как в Украине, так и в странах ЕС
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации .
"Пока что воспользоваться Дия.Подписью-EU можно на двух платформах, а позже функционал масштабируют и на другие. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы первыми протестировать обновления", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что ранее контрагенты в Европейском Союзе не могли проверить украинскую электронную подпись из-за отсутствия технологической совместимости. Однако Украина стала первым государством, попавшим в список стран, вошедших в TC AdES LOTL, опубликованного Европейской комиссией.
В министерстве уточняют: именно это дает украинцам возможность подписывать документы или контракты действительные в ЕС.
Начато бета-тестирование Дия.Подписи-EU.
"Это все та же электронная подпись в смартфоне, которую вы можете активировать за 1 минуту в приложении Дия. В Украине она является квалифицированной электронной подписью, в странах ЕС - усовершенствованной. Вы можете подписать Дия.Подписью-EU, например, договор о сотрудничестве с европейскими партнерами. А учреждение из ЕС может проверить подпись на платформе и быть уверенным, что документ подписали именно вы", - написали в Минцифры.
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить Дию до последней версии и иметь по меньшей мере один документ в приложении: ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство.
Во время тестирования можно подписать документ Дия.Подписью-EU на двух платформах: id.gov.ua (ICEI) и в сервисе документооборота Вчасно.
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