Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации .

"Пока что воспользоваться Дия.Подписью-EU можно на двух платформах, а позже функционал масштабируют и на другие. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы первыми протестировать обновления", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что ранее контрагенты в Европейском Союзе не могли проверить украинскую электронную подпись из-за отсутствия технологической совместимости. Однако Украина стала первым государством, попавшим в список стран, вошедших в TC AdES LOTL, опубликованного Европейской комиссией.

В министерстве уточняют: именно это дает украинцам возможность подписывать документы или контракты действительные в ЕС.

Начато бета-тестирование Дия.Подписи-EU.

"Это все та же электронная подпись в смартфоне, которую вы можете активировать за 1 минуту в приложении Дия. В Украине она является квалифицированной электронной подписью, в странах ЕС - усовершенствованной. Вы можете подписать Дия.Подписью-EU, например, договор о сотрудничестве с европейскими партнерами. А учреждение из ЕС может проверить подпись на платформе и быть уверенным, что документ подписали именно вы", - написали в Минцифры.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить Дию до последней версии и иметь по меньшей мере один документ в приложении: ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство.