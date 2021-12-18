Возможность перевода с угля на газ предусмотрена пока для одной ТЭС, - Минэнерго
В Министерстве энергетики заявили, что замещение угля газом введено именно для Луганской ТЭС
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
Там заявили, что из-за блокирования Россией возможности доставить уголь железнодорожным путем, для этой ТЭС нет иного способа, чем заменить уголь на газ.
"Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", - говорится в заявлении.
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