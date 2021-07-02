"Возможность отметить наши тесные связи": США поздравили переименование Новгородского в Донецкой области в Нью-Йорк
Посольство США в Украине приветствовало возвращение исторического названия Нью-Йорк населенному пункту Новгородское в Донецкой области
Об этом говорится на Facebook-странице диппредставительства.
"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие почитатели вашего нового/старого имени!" - заявили в посольстве США.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла проект постановления №5081 о переименовании поселка городского типа Новгородское в Нью-Йорк .
Поселок городского типа расположен в 42 км от райцентра - города Бахмута. В пгт проживают около 12 тыс. человек. До 1951 года он назывался Нью-Йорком - в 1892 году на этом месте была основана немецкая колония с таким названием. Ранее в этой местности был зимовник Кальмиусской паланки Войска Запорожского Низового.
Украинский институт национальной памяти отмечает, что переименование пгт Нью-Йорк в пгт Новгородское в 1951 году "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".
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