Возможность для регулярных прямых рейсов: Украина и Исландия заключили соглашение о воздушном сообщении
Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Facebook.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме
Министры подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении.
Документ открывает возможности для прямых регулярных рейсов, регулирует стандарты авиабезопасности и упрощает признание членов экипажа.
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