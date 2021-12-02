Возможность для регулярных прямых рейсов: Украина и Исландия заключили соглашение о воздушном сообщении

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Facebook.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме

Министры подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

Документ открывает возможности для прямых регулярных рейсов, регулирует стандарты авиабезопасности и упрощает признание членов экипажа.