Возможное вторжение РФ: Италия готова помогать Украине, в том числе поддерживая пакет санкций ЕС, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Италия понимает, что российское обострение вокруг Украины - это проблема евроатлантической и глобальной безопасности
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо, передает Еспресо.TV.
"После Киева он (ди Майо, - ред.) посетит Москву, поэтому мы обменялись оценками ситуации в сфере безопасности, скоординировали нашу позицию. Украина остается преданной дипломатическому урегулированию конфликта, и для нас каждый элемент дипломатии является вкладом в общее наше общее дело. Рассчитываем, что уровень двусторонних отношений между Италией и Россией позволит итальянской стороне убедительно донести до российского руководства недопустимость дальнейшей вооруженной агрессии против Украины", - сказал Кулеба.
Он добавил, что Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Когда речь идет о сдерживании России, то Италия готова практическими шагами помогать Украине, в том числе, поддерживая пакет санкций, разработанных в ЕС. Для меня важно было понять, что Луиджи также понимает, что российское обострение вокруг Украины - это не только проблема Украины, это проблема евроатлантической и глобальной безопасности. Мы сошлись во мнении, что никто, кроме Украины и членов НАТО, не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - подытожил министр.
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