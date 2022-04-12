Возможное применение химического оружия в Мариуполе - бессилие Путина перед героической украинской армией, - Таран
Политолог, депутат Киевского городского совета Сергей Таран считает, что возможное применение химического оружия в Мариуполе - это проявление бессилия президента страны-агрессора России Владимира Путина перед героической украинской армией
Политик рассказал об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
Если использование химического оружия в Мариуполе подтвердится, это будет означать еще большую изоляцию России и еще большую помощь Украине. Химическое оружие - это вообще табу. Если кто-то в мире использует химическое оружие, то он попадает к тем политикам, с которыми потом никто не здоровается не говорит. И вот в эту когорту может попасть Путин, и мы видим, что это может произойти именно в Украине, в Европе.Это будет вторым шоком, что это не просто химическое оружие использовано, а оно использовано именно в Европе. Это означает, что с Путиным в принципе ни о чем нельзя договариваться", - отметил Таран.
Политолог добавил, что на Западе сейчас нет таких политиков, которые говорили бы, что с Путиным надо договаривать.
"Сейчас Запад поделен только в том вопросе, насколько радикальными должны быть санкции в отношении Российской Федерации. Если подтвердится использование химического оружия в Украине, то на Западе уже не будет такого политика, который скажет, что достаточно слабых санкций. Если эта информация подтвердится, по Путину и России будет нанесен очень серьезный удар.Конечно, это будет ужасное преступление, но стоит сказать откровенно – Путин делает это от бессилия, оттого, что нет другого способа борьбы с героической украинской армией.И когда агрессор ничего не может совершить армии Украины, он прибегает к совершенно запретному оружию", - заметил Сергей Таран.
- Напомним, оккупанты нанесли химический удар по крепости "азовцев" - заводу "Азовсталь".
- Британия вместе с партнерами проверят детали использования химоружия в Украине и потребуют ответа от Путина.
- В Мариуполе пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии.
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