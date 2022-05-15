Возможно, я сыграл последний матч, - Левандовски подтвердил, что близок к тому, чтобы покинуть "Баварию"
Польский форвард Роберт Левандовски заявил, что, возможно, сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию"
Об этом сообщает Viaplay Sport Polska .
По словам Левандовского, матч 34-го тура Бундеслиги против "Вольфсбурга" (2:2) может быть последним для него в "Баварии".
"Вполне возможно, что это был мой последний матч за "Баварию". Я не могу сказать на 100 процентов, но это возможно. Мы хотим найти лучшее решение для меня и клуба", - сказал Роберт Левандовски.
У нападающего действует контракт с "Баварией" до лета 2023 года. Трансферная стоимость поляка составляет 50 млн. евро.
33-летний Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА. В нынешнем сезоне поляк сыграл за "Баварию" 46 матчей, забил 50 голов и отдал 7 результативных передач.
- 19 января стало известно, что "Бавария" планирует продать Роберту Левандовски летом , если сторонам не удастся договориться о продлении контракта.
- 27 марта сообщалось, что Левандовски дал согласие на переход в испанскую "Барселону".
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