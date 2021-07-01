Возможно все: Шевченко поделился ожиданиями от матча против Англии на Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

По словам Шевченко, сборная Англии - сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных.

"Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Англичанам невероятно сложно забить, но их сильные стороны не должны нас пугать. Они должны нас мотивировать, потому что в футболе, как и в жизни, возможно все. Будем пытаться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата", - сказал Шевченко.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".