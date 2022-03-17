Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, информирует Еспресо.TV.

Ведущий спросил Зеленского об опасениях Джо Байдена по поводу провокаций, которые могут вызвать Третью мировую войну.

В ответ президент Украины заявил: "Никто не знает, возможно, она уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень тяжело сказать.

Никто не может предсказать, когда начнутся войны и другие трагедии, а также как они закончатся. В текущей ситуации на кону судьба человечества".

Напомним, Сейм Литвы призвал страны ООН ввести бесполетную зону над Украиной.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 108 детей, - Офис Генпрокурора.

С россиянами невозможен мир, только перемирие перед следующей войной, – политтехнолог.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb