Возможно, третья мировая уже началась, - Зеленский
В текущей ситуации на кону судьба человечества, утверждает президент Украины
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, информирует Еспресо.TV.
Ведущий спросил Зеленского об опасениях Джо Байдена по поводу провокаций, которые могут вызвать Третью мировую войну.
В ответ президент Украины заявил: "Никто не знает, возможно, она уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень тяжело сказать.
Никто не может предсказать, когда начнутся войны и другие трагедии, а также как они закончатся. В текущей ситуации на кону судьба человечества".
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