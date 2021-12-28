"Возможно только по звонку из ОП": нардеп Осадчук заявил, что часть фракции "Голос" пошла на сотрудничество с властями Зеленского
Нардеп Андрей Осадчук сказал, что партия "Голос" находится в оппозиции действующей власти, но часть депутатов фракции пошла на сотрудничество с Офисом президента Украины
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"На конец 2021 года ситуация в парламенте и украинской политике очень четко разделилась. Вы или аплодируете Зеленскому и поддерживаете "Слугу народа", поэтому к вам лояльны и вам помогают. Если вы не аплодируете и критикуете Зеленского - вас преследуют", - считает Осадчук.
По его мнению, именно это разделение произошло и во фракции "Голос".
"Часть решила пойти на сотрудничество (с Офисом президента, - ред.), им помогли, Корниенко им подыграл, зачитал совершенно нелегитимную резолюцию постановления ОАСК и совершенно ничтожное решение о смене руководства. Это возможно только по звонку Банковой, мы это все понимаем. Сама партия находится в категорической оппозиции к Зеленскому", – сказал нардеп.
- Напомним, семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии.
- Позже 10 народных депутатов фракции "Голоса" заявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" из-за недовольства действиями руководства партии и фракции.
- Народная депутат Александра Устинова заявила, что главной причиной создания депутатского объединения "Справедливость" является некомпетентное руководство партии и отклонение от основных идей, с которыми они шли на выборы.
- Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос", ее возглавила Александра Устинова вместо Ярослава Железняка.
- На брифинге главы Рады Руслана Стефанчука Железняк заявил, что "Корниенко совершил уголовное преступление по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака".
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