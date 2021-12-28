"Возможно только по звонку из ОП": нардеп Осадчук заявил, что часть фракции "Голос" пошла на сотрудничество с властями Зеленского

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"На конец 2021 года ситуация в парламенте и украинской политике очень четко разделилась. Вы или аплодируете Зеленскому и поддерживаете "Слугу народа", поэтому к вам лояльны и вам помогают. Если вы не аплодируете и критикуете Зеленского - вас преследуют", - считает Осадчук.



По его мнению, именно это разделение произошло и во фракции "Голос".



"Часть решила пойти на сотрудничество (с Офисом президента, - ред.), им помогли, Корниенко им подыграл, зачитал совершенно нелегитимную резолюцию постановления ОАСК и совершенно ничтожное решение о смене руководства. Это возможно только по звонку Банковой, мы это все понимаем. Сама партия находится в категорической оппозиции к Зеленскому", – сказал нардеп.

Напомним, семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии.

Позже 10 народных депутатов фракции "Голоса" заявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" из-за недовольства действиями руководства партии и фракции.

Народная депутат Александра Устинова заявила, что главной причиной создания депутатского объединения "Справедливость" является некомпетентное руководство партии и отклонение от основных идей, с которыми они шли на выборы.

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос", ее возглавила Александра Устинова вместо Ярослава Железняка.

На брифинге главы Рады Руслана Стефанчука Железняк заявил, что "Корниенко совершил уголовное преступление по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака".