"Возможно, срочная служба нам больше не нужна": Резников рассказал о плане реформирования армии
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине, возможно, заменят срочную службу курсами специальной военной подготовки
Об этом Резников рассказал в интервью LIGA.net .
По его словам, Украине после победы необходимо готовиться к изменению в правовом плане и в культуре поведения в сфере безопасности и обороны.
"К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не улетит в космос. Даже со всеми творениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения - это мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Так живет Швейцария", - сказал Резников.
Он допустил, что срочная служба в Украине не нужна и будет заменена специальной военной подготовкой.
"Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаженные действия. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай", - рассказал Резников.
Министр также убежден, что в Украине необходимо легализовать огнестрельное оружие.
"Ходить в тир – эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием. Нужно завершить реформу, и официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения, конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов. Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он десять раз подумает", - убежден Резников.
Министр обороны уточнил, что это его мысли, которые были обсуждены и согласованы с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"Это записано в нашем плане и это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы делать. Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили", - заверил Резников.
- 1 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва на срочную службу.
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