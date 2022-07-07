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"Возможно, с нами что-то не так?" Московского депутата будут судить за антивоенное выступление

7 июля, 2022 четверг
23:39
Новости

В Мищанском суде Москвы 7 июля завершился третий день суда над муниципальным депутатом Красносельского района Алексеем Гориновым

Горинова обвиняют в распространении "заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил", в том числе в том, что он назвал российское вторжение в Украину "войной".

С конца апреля Горинов находится в СИЗО. 7 июля обвинение потребовало ему семь лет колонии. Приговор будет оглашен 8 июля.

Уголовное дело против Алексея Горинова было возбуждено по новой статье 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение явно ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). Горинова обвинили в распространении "фейков" группой лиц с использованием своего служебного положения и по мотивам ненависти или вражды. Вместе с Гориновым обвиняемой по этому уголовному делу стала его коллега из муниципалитета Елена Котеночкина. Она уехала из России.

Уголовное дело расследовалось всего пять дней. По версии следствия, во время заседания совета депутатов Красносельского округа Москвы Горинов и Котеночкина называли войну в Украине "войной", а не "специальной операцией" и говорили о гибели украинских детей.

Сам Горинов на дебатах заявил: "Я считаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее – это Буча, Ирпень, Гостомель... Пять месяцев Россия ведет военные действия, стыдливо называя их" специальной операцией". Нам обещают победу и славу. Почему же большая часть моих сограждан испытывает стыд и вину. Почему у нашей страны появилось столько недругов? Возможно, с нами что-то не так?".

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