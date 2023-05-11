Возможно, с Бахмутского направления и начнется большое наступление, боец батальона "Свобода" Лысенко
Боец 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" в составе Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко считает, что в конце мая произойдут важные события на поле боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Бахмуте продолжаются страшные бои. Хромово и Часов Яр за нами. Силы обороны успешно ведут бои и продвинулись на 3 км в районе Клещиевки и Озеряновки. Это важно, потому что мы сможем зайти в тыл к южному крылу, которое с юга заходит в Бахмут, что позволяет нам окружить полностью Бахмут", - объяснил Лысенко.
По словам бойца, Силы обороны Украины обнаружили и разбомбили огромные вражеские склады из БК. Также уничтожено большое количество живой силы врага.
"Возможно, с Бахмутского направления, или с Лиманского, с заходом в Луганскую область в Лисичанск, и начнется большое наступление. Сейчас все в ожидании и должна быть какая-то неожиданность. На многих направлениях враг уже отводит свои войска. У нас есть направления, где противника. можно атаковать. Через некоторое время, возможно, к концу этого месяца уже будут конкретные результаты и нам будет чем гордиться", - подчеркнул Лысенко.
- 72-я отдельная мотострелковая бригада РФ, части которой были разгромлены под Бахмутом, ранее уже дважды терпела сокрушительные поражения в Харьковской и Херсонской областях.
- Немецкое издание Bild пишет, что подразделения украинской армии всколыхнули российское военное руководство внезапным наступлением на оккупированной Россией Донбасе.
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