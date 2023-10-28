Возможно развертывание нового витка войны, и речь не о секторе Газа, - политолог Саакян

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Когда речь идет о возможной войне, я бы обратил внимание не на сектор Газа , а на возможность развертывания нового витка Сирийской войны. Туда может подвинуться география. И в этом случае Турция действительно будет участвовать в таком военном противостоянии, потому что это бы закрыло для Эрдоган вопрос маленькой или огромной войны, чтобы сплотить под флагом турецкое общество. А милитарная и патриотическая пропаганда в Турции стоит на высокой ступени устойчивости турецкой политической системы. Таким образом можно бить за палестинцев там, где нет палестинцев и евреев, выигрывая битву, – прокомментировал политолог.

По его словам, для США здесь тоже есть определенные свои заинтересованности, потому что в Сирии расположена инфраструктура Ирана, которая угрожает Израилю, но при этом нет такой плотности населения, как в секторе Газа.

"К тому же россияне уже не могут эффективно вести боевые действия в Сирии, они передали часть своей инфраструктуры Ирану на прямую, потому что не могли ее поддерживать. И таким образом взять сейчас реванш и продемонстрировать, что войну за Сирию Запад и США не проиграли, а Россия выиграла, то есть, что это была одна из битв. Но теперь идет обратная волна. Также Нетаньяху, Израиль получит возможность показать всю свою силу не только в секторе Газа, но и в случае ответа на провокации иранских боевиков с территории Сирии, чтобы продемонстрировать ее там", – заметил Олег Саакян.