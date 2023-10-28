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Возможно развертывание нового витка войны, и речь не о секторе Газа, - политолог Саакян

28 октября, 2023 суббота
16:24
Мир

Олег Саакян, политолог, руководитель платформы "Единый Координационный Центр", отметил развертывание нового витка войны в Сирии, где расположена инфраструктура Ирана, но при этом там нет такой плотности населения, как в секторе Газа

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Когда речь идет о возможной войне, я бы обратил внимание не на сектор Газа , а на возможность развертывания нового витка Сирийской войны. Туда может подвинуться география. И в этом случае Турция действительно будет участвовать в таком военном противостоянии, потому что это бы закрыло для Эрдоган вопрос маленькой или огромной войны, чтобы сплотить под флагом турецкое общество. А милитарная и патриотическая пропаганда в Турции стоит на высокой ступени устойчивости турецкой политической системы. Таким образом можно бить за палестинцев там, где нет палестинцев и евреев, выигрывая битву, – прокомментировал политолог.

По его словам, для США здесь тоже есть определенные свои заинтересованности, потому что в Сирии расположена инфраструктура Ирана, которая угрожает Израилю, но при этом нет такой плотности населения, как в секторе Газа.

"К тому же россияне уже не могут эффективно вести боевые действия в Сирии, они передали часть своей инфраструктуры Ирану на прямую, потому что не могли ее поддерживать. И таким образом взять сейчас реванш и продемонстрировать, что войну за Сирию Запад и США не проиграли, а Россия выиграла, то есть, что это была одна из битв. Но теперь идет обратная волна. Также Нетаньяху, Израиль получит возможность показать всю свою силу не только в секторе Газа, но и в случае ответа на провокации иранских боевиков с территории Сирии, чтобы продемонстрировать ее там", – заметил Олег Саакян.

  • 24 октября в Пентагоне подтвердили, что боевики пытались атаковать американскую военную базу в Сирии ударными беспилотниками.
  • В ночь с 26 на 27 октября стало известно, что Соединенные Штаты Америки нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии. Пентагон заявил, что американские истребители совершили авиаудары по позициям КИР Ирана на востоке Сирии. Эти удары были ответом на атаки на американские базы.
Россия
Израиль
Палестина
Турция
Иран
Реджеп Эрдоган
США
Война в Израиле
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