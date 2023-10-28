Возможно развертывание нового витка войны, и речь не о секторе Газа, - политолог Саакян
Олег Саакян, политолог, руководитель платформы "Единый Координационный Центр", отметил развертывание нового витка войны в Сирии, где расположена инфраструктура Ирана, но при этом там нет такой плотности населения, как в секторе Газа
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Когда речь идет о возможной войне, я бы обратил внимание не на сектор Газа , а на возможность развертывания нового витка Сирийской войны. Туда может подвинуться география. И в этом случае Турция действительно будет участвовать в таком военном противостоянии, потому что это бы закрыло для Эрдоган вопрос маленькой или огромной войны, чтобы сплотить под флагом турецкое общество. А милитарная и патриотическая пропаганда в Турции стоит на высокой ступени устойчивости турецкой политической системы. Таким образом можно бить за палестинцев там, где нет палестинцев и евреев, выигрывая битву, – прокомментировал политолог.
По его словам, для США здесь тоже есть определенные свои заинтересованности, потому что в Сирии расположена инфраструктура Ирана, которая угрожает Израилю, но при этом нет такой плотности населения, как в секторе Газа.
"К тому же россияне уже не могут эффективно вести боевые действия в Сирии, они передали часть своей инфраструктуры Ирану на прямую, потому что не могли ее поддерживать. И таким образом взять сейчас реванш и продемонстрировать, что войну за Сирию Запад и США не проиграли, а Россия выиграла, то есть, что это была одна из битв. Но теперь идет обратная волна. Также Нетаньяху, Израиль получит возможность показать всю свою силу не только в секторе Газа, но и в случае ответа на провокации иранских боевиков с территории Сирии, чтобы продемонстрировать ее там", – заметил Олег Саакян.
- 24 октября в Пентагоне подтвердили, что боевики пытались атаковать американскую военную базу в Сирии ударными беспилотниками.
- В ночь с 26 на 27 октября стало известно, что Соединенные Штаты Америки нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии. Пентагон заявил, что американские истребители совершили авиаудары по позициям КИР Ирана на востоке Сирии. Эти удары были ответом на атаки на американские базы.
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