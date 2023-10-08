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Эксклюзив

"Возможно появятся активные спецслужбские мероприятия по дискредитации Украины": политолог Саакян о вероятности наличия украинского оружия в Израиле

8 октября, 2023 воскресенье
19:55
Война с Россией

Политолог, руководитель платформы "Единый Координационный Центр" Олег Саакян прокомментировал возможность наличия украинского оружия в Израиле

Об этом стало известно из эфира "Эспрессо".

"Есть хронические конфликты, которые первыми взрываются, как старые, неактивные пробуждающиеся от этой турбулентности вулканы. И тогда Иран получает большее поле для своего маневра, Индия начинает наращивать свой уровень геополитических амбиций, в Африке снова просыпаются страны, где есть традиция переворотов и заколотил раз в несколько электоральных циклов", - прокомментировал политолог.

Он отметил, что целый ряд субъектов начинают испытать свою судьбу "по праву силы, ведь если Россия может, если на это даже не реагируют, если КНДР не могут поставить на место, если КНР позволяет себе больше, чем раньше, то почему мы здесь, на своем "пятачке земли" взять и капитализировать этот макроуровень в свои региональные истории".

Политолог считает, что тогда связанность шагов России на Южном Кавказе не будет оказывать прямого влияния на ситуацию на Ближнем Востоке.

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"Однако Россия будет одним из деструкторов либо пассивной позицией, либо активными действиями, потому что никто не удивится, если завтра там появятся не только иранские, но и информация о том, что были и российские инструкторы. появлялась возможно появлялась от России, более того вот эти информационные вбросы, которые там есть, что якобы там есть украинское оружие - я бы не исключал, что под ними появятся какие-то реальные фактажи, которые россияне обеспечат. Они же часть нашего оружия так или иначе захватили, и взять какие-то из этих предметов, перебросить туда и засветить", - отметил Саакян и подчеркнул, что поэтому, возможно, появятся не только ИПСО в информационном плане, но и активные спецслужбы по дискредитации Украины.

Также политолог добавил, что важным нюансом является локальная ситуация – политические внутренние кризисы.

"И у ХАМАСА не все так хорошо, в Иране ситуация с несостоявшейся и тлеющей революцией и в Израиле, где политический кризис внутри был и соответственно судя по всему, и то, что сейчас является ключевой претензией к израильским властям - это то , что они слишком сконцентрировались на внутренних вопросах, забыв, где они живут и, в каком они состоянии, и что такое Израиль. И в конце концов сейчас недосмотрели, и это, пожалуй, самый провал за последние 50 лет израильских сил безопасности и обороны", - заметил Саакян.

Кроме этого, он добавил, что и для студента-аналитика было понятно, что годовщина 50-летия с начала войны Судного дня еще и на фоне договоренностей с Саудовской Аравией, которые должны со дня на день быть подписаны и в условиях Ирана, который дестабилизированный изнутри - этот день просто должен быть маркером на протяжении многих лет.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В воскресенье, 8 октября, кабинет министров безопасности Израиля официально объявил военное положение согласно статье 40 Основного закона страны – это первое подобное решение за 50 лет.

Детальнее о ходе событий - в текстовой трансляции Эспрессо.

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