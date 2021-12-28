"Возможно, Офис президента добавит в свой пул новый канал": экс-нардеп Береза о покупке 4 канала нардепом-"слугой"
Бывший народный депутат Борислав Береза, ведущий свою программу на 4 канале, прокомментировал покупку СМИ нардепом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым
Об этом он заявил во время "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Я не был на том корпоративе, но я пообщался с людьми. Они говорят, что новый владелец пообещал не вмешиваться в редакционную политику и клянется, что она не изменится. После того, как ему позвонят из Офиса президента, а ему позвонят, потому что я знаю, что было давление на канал из-за моих программ, он будет вынужден, что-то сделать и сказать: "Извините, мы расторгаем контракт с Березой", или сказать "нет" Офису президента, я бы хотел верить в последнее. Единственное, что могу сказать, я не очень верю, что у него нашлись деньги. Посмотрим, кто действительно стоит за этим человеком. Он может быть владельцем, может быть номиналом, а может быть тем человеком, через которого ОП может добавить в свой пул новый канал", - сказал Береза.
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