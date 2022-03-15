Возможно обострение, - Кличко о комендантском часе в Киеве и области на 1,5 суток

Об этом он сказал в интервью УП.



Кличко отметил, что комендантский час вводит военная администрация.

"Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города. Я бы рекомендовал эти полтора суток оставаться в укрытии или дома. И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-то там вещи", – сообщил мэр.

Комендантский час в Киеве и области ввели с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.