Тема программы: Геноцидальная война: возможно ли "видеть дальше собственной травмы", если не знаешь, выживешь ли завтра?

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

◾️ Как правильно рассказывать западной аудитории об экзистенциальном ужасе, который переживает твоя страна?

◾️ Как говорить спокойно и взвешенно в то время, когда люди гибнут в пожаре Кременчугского ТРЦ?

◾️ Скандал вокруг омбудсмена Денисовой: как правильно сообщать об изнасилованиях, совершаемых российскими военными?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.

Лариса Денисенко – писательница, прозаик, адвокат, общественный деятель, ведущая прямых эфиров и авторских программ на Общественном радио. Публичная правозащитница и феминистка поддерживает и является официальным лицом компаний против дискриминации. Посланница доброй воли ООН в Украине по толерантности. Членкиня Украинского ПЭН.

Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).