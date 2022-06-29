Возможно ли "видеть дальше собственной травмы", если не знаешь, выживешь ли завтра? | Онлайн-проект "Имена собственные"
29 июня в 19:00 состоится третий эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостей которого станет украинская писательница, адвокат, правозащитница, телеведущая, радиоведущая, член Украинского ПЭН Лариса Денисенко
Тема программы: Геноцидальная война: возможно ли "видеть дальше собственной травмы", если не знаешь, выживешь ли завтра?
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
◾️ Как правильно рассказывать западной аудитории об экзистенциальном ужасе, который переживает твоя страна?
◾️ Как говорить спокойно и взвешенно в то время, когда люди гибнут в пожаре Кременчугского ТРЦ?
◾️ Скандал вокруг омбудсмена Денисовой: как правильно сообщать об изнасилованиях, совершаемых российскими военными?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.
Лариса Денисенко – писательница, прозаик, адвокат, общественный деятель, ведущая прямых эфиров и авторских программ на Общественном радио. Публичная правозащитница и феминистка поддерживает и является официальным лицом компаний против дискриминации. Посланница доброй воли ООН в Украине по толерантности. Членкиня Украинского ПЭН.
Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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