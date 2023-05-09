Эти расколы не идеологические, не географичные, они экзистенциальны. Иногда они буквально проходят по телам и душам. Ушел в армию или нет, уехал или остался, живешь у себя дома или нет, есть дом или нет, делаешь для фронта что-то или нет (больше или меньше), продолжаешь жить со своими детьми здесь или вывез их за границу и т.д. д. И самое главное: еще живешь или уже нет...

Круговорот чувства вины в природе и обществе. И соблазн свое собственное чувство вины вылить на других.

Не знаю, можно ли эти трещины преодолеть. Но, возможно, их можно убавить, сузить, зашить. Шрамы останутся навсегда, но, возможно, не будут так болеть.

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Не думаю, что мы должны стремиться к абсолютному "единству". "Единство" никогда не возможно в свободных обществах, а во время войны оно возможно еще меньше. Думаю, вместо "единства" должны стремиться понимания

Не думаю, что мы должны стремиться к абсолютному "единству". "Единство" никогда не возможно в свободных обществах, а во время войны оно возможно еще меньше. Думаю, вместо "единства" должны стремиться к пониманию. Самотрансценденции – то есть выхода за собственные пределы. Способности сопереживать другому опыту. Способности действовать — в пределах собственных возможностей или больше их. Спрашивать "что могу сделать я" вместо "сделавших/не сделавших они". Быть полезным там, где можешь каждый день.

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Некоторые вещи мы друг о друге никогда уже не поймем. Потому что порой понимание упирается в опыт. А опыт – это не болезнь, он не передается.

Но мы всегда должны пробовать. И чувствовать, что мы все-таки общий организм. Где тыл зависит от фронта, фронт от тыла, "внутри" от "извне" и т.д.

Не знаю, возможно ли... Но пробовать стоит, кажется.

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

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