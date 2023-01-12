История потери Крыма – это не несколько недель в 2014, а 23 года подряд. Прежде всего, это был тест-драйв технологий отжима территорий. Дальше мы кусочек за кусочком потеряли бы все. Успех крымской операции породил бы следующий этап вторжения — не на Донбасс, а на всю Восточную Украину, потому что мы уже начали забывать о Харькове и Днепре весной 2014. Дальше должна была быть Одесса. Но что-то пошло не так: микроскопические остатки Вооруженных сил и спецподразделений милиции и СБУ и первая волна добровольцев остановили "русскую весну".

Нынешняя фаза войны — это последняя кровавая песня империи, которая поняла, что шансов на повторение Крыма 2014 года уже нет, а шансы на успех военной операции тают с каждым годом.

Нынешняя фаза войны — это последняя кровавая песня империи, которая поняла, что шансов на повторение Крыма 2014 года уже нет, а шансы на успех военной операции тают с каждым годом

Украина отдавала свою государственность постепенно. Упадок институтов, коррупция, усиление фактической власти кланов и олигархов будто приглашали сильного соседа взять проваленную страну (failed state) под крыло. Беларусь — это еще не крайний случай, потому что там есть хитрая сопротивляющаяся крыса. Янукович бы не смог так играть.

Майдан предотвратил самую большую смертельную угрозу, нависшую над Украиной. Поэтому империя прибегла к другим, более откровенным средствам. Если бы не Майдан, сейчас кто-то из нас безнадежно партизанил бы в Карпатах, другие бы уехали, третьи лежали в могилах. А весь цивилизованный мир приветствовал бы Путина, предупредившего гуманитарную катастрофу и спасшего миллионы людей от нацизма. Ибо историю пишут победители, как бы несправедливо это ни звучало. Поэтому в 2022 году российские танки стояли бы в Вильнюсе, готовясь рвануть на Варшаву, а немецкие и польские политики и генералы кусали бы локти, потому что нечем воевать. А американские избиратели искали бы на карте Эстонию, убеждая друг друга, что ребятам из Оклахомы и Огайо нет смысла погибать за то, чего даже на глобусе не видно, на другом конце земного шара, тем более что Берлин и Париж лишь выражают глубокую обеспокоенность, вспоминая, что на самом деле Восточная Европа вместе с Балтией является традиционной российской сферой влияния, обещанной еще в 1943 году, и нужно услышать Россию и дать ей возможность сохранить зоны интересов.

Майдан предотвратил самую большую смертельную угрозу, нависшую над Украиной. Поэтому империя прибегла к другим, более откровенным средствам. Если бы не Майдан, сейчас бы кто-то из нас безнадежно партизанил в Карпатах, другие уехали, третьи лежали в могилах

Выводы

1. Пока мы будем полупроваленным государством, со слабыми институтами, персоналистской властью, ограничением свободы слова, коррупцией, властью кланов и несвободной экономикой, мы под угрозой.

2. Никто нам за нас страну не сделает. Историю пишут победители. Возможно, Карфаген был прав в войне с Римом, но мы этого никогда не узнаем, как никогда бы не узнали наши потомки (те из них, кто выжил бы) правду о страшной киевской хунте, о наколотых апельсинках и об отважных русских воинах-интернационалистах, спасшие братский народ (а на самом деле один народ) от гуманитарной катастрофы. Впрочем, правду о Голодоморе мы узнали только благодаря независимости Украины — как бы эта память ни питалась в отдельных семьях, она бы не выжила за четыре поколения.

Крым может быть украинским только если он будет крымскотатарским (и наоборот — он может быть крымскотатарским, только если будет украинским). Крымцы – живая основа этой земли

3. Крым может быть украинским только если он будет крымскотатарским (и наоборот — он может быть крымскотатарским, только если будет украинским). Крымцы — живая основа этой земли, единственная сила, способная вернуть ей расцвет и порядок. Пренебрежение этим пониманием стоило нам дорого.

4. И главное. Никогда снова. Россия не будет представлять угрозу для нас только в одном случае – когда прекратит существование.

Источник

Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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