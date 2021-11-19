"Возможно, им кто-то помог": Лукашенко заявил, что не приглашал мигрантов в Беларусь
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "возможно" его силовики помогали мигрантам на пути к границе, однако отверг обвинения в провокации миграционного кризиса
Об этом Лукашенко заявил в интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу 19 ноября.
На вопрос, способствовали ли белорусские военные перемещению беженцев к границе, Лукашенко ответил: "Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию".
Он заявил, что обвинения Запада в провокации миграционного кризиса несправедливы, а его режим не приглашал тысячи мигрантов в Беларусь.
"И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - добавил он.
Также Лукашенко признал факт избиения мирных протестующих в изоляторе "Акрестина" в 2020 году.
Корреспондент BBC отметил, что режим Лукашенко уничтожает гражданское общество, закрыв 270 неправительственных организаций.
"Мы уничтожим всю мерзость, которую вы (Запад, – ред.) финансируете. О, вы расстроились, что мы разрушили все ваши структуры! Эти ваши НГО, за которые вы платите", – ответил на это лидер Беларуси.
Западные лидеры обвинили режим Лукашенко в "бесчеловечном, бандитском" отношении к мигрантам, которых он пытается использовать как инструмент давления на ЕС.
- По состоянию на 19 ноября мигранты покинули лагерь у КПП "Брузги" и переместились в транспортно-логистический центр на белорусской стороне.
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