Возможно, это и хорошо, - в "Шахтере" нашли позитив от вылета из еврокубков
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна нашел положительную сторону в досрочном вылете украинцев из еврокубков
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По словам Срны, в будущем "Шахтер" сыграет в ЛЧ лучше.
"Еврокубков у нас уже нет: возможно, это и хорошо, чтобы побольше поработали вместе. Был тяжелый период в 27 игр до сегодняшнего дня, футболисты устали, но это не алиби. Мы принимаем то, что заняли четвертое место и не попали в весеннюю часть еврокубков .Это наша вина, должны брать ответственность, но в будущем, я думаю, мы эту ошибку исправим", - сказал директор по футболу "Шахтера".
Срна также отметил, что зимой "Шахтер" может усилиться.
"Попробуем усилиться и сделать "Шахтер" еще сильнее, чем он есть. Уверен и надеюсь, что мы сделаем все, чтобы эту половину сезона закончить красиво, а следующий год начать на другой ноте", - закончил Дарио Срна.После 5 матчей "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место. "Горняки", как киевское "Динамо", потеряли какие-либо шансы на плей-офф еврокубков и не поднимутся выше четвертой позиции.
"Реал" возглавил группу D с 12 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба закрепился на третьей позиции, у них 6 баллов.
В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против молдавского "Шерифа". Матч состоится 7 декабря. Он не имеет турнирного значения для "Шахтера".
- 24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".
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