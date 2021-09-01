"Возможно, даже С-400": Беларусь договорилась о поставке российских самолетов и системы ПВО, - Лукашенко

Об этом сообщает БелТА .

"В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам, не буду говорить, какие деньги и, десятки самолетов, десятки вертолетов, важнейшего вооружения ПВО. Возможно, даже C-400", - заявил он.

По его словам, Беларусь получит "самое современное оборудование".

"Если мы увидим на учениях (" Запад-2021 ", - ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим в РФ и поставим на вооружение", - добавил Лукашенко