"Возможно, даже С-400": Беларусь договорилась о поставке российских самолетов и системы ПВО, - Лукашенко
По словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и системы противовоздушной обороны
Об этом сообщает БелТА .
"В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам, не буду говорить, какие деньги и, десятки самолетов, десятки вертолетов, важнейшего вооружения ПВО. Возможно, даже C-400", - заявил он.
По его словам, Беларусь получит "самое современное оборудование".
"Если мы увидим на учениях (" Запад-2021 ", - ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим в РФ и поставим на вооружение", - добавил Лукашенко
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