Возможная потеря Северодонецка и Лисичанская не станет серьезным переломным моментом в войне, – ISW

Об этом говорится в строительстве Американского института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что за последние дни российские войска добились значительных успехов в этом районе, поэтому Северодонецк и Лисичанск могут временно оккупировать. Однако оккупация этих городов не изменит ситуацию в войну принципиально и станет переломной на поле боя.

Отмечается, что украинским войскам в течение нескольких недель удавалось вовлекать в этот район значительное количество российского персонала, оружия и техники, что, вероятно, снижало общие возможности российских сил, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления.

"В ближайшие недели российские наступательные операции, вероятно, приостановятся независимо от того, захватят ли российские силы район Северодонецка - Лисичанская или нет, что, вероятно, позволит украинским силам начать осторожные контрнаступления", - говорится в сводке ISW.

Эксперты отмечают, что зацикленность руководства кремля на захвате Северодонецка, как и осада Азовстали, скорее всего, нанесет окончательный ущерб российским возможностям в будущем продвижении в Украине.

"Российские войска, вероятно, достигли южных окрестностей Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват Северодонецка и Лисичанска. Эти достижения вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше ухудшат российские возможности", - идет .

Главное из отчета ISW

Белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль украинской границы, но вряд ли вступят в войну в Украине из-за их низких возможностей и негативных внутренних последствий военного участия со стороны России.

Российские войска продолжают попытки оцепить войска Украины в Горном и Золотом и, вероятно, двигаются, чтобы взять под контроль эти населенные пункты.

Захватчики, вероятно, успешно перекрыли украинские линии связи вдоль трассы Т1302 и используют недавние достижения вдоль шоссе для усиления штурма Лисичанска.

Также войска РФ накопили технику и продолжали наращивать оборонный потенциал вдоль южной оси.

20 июня оккупанты начали широкомасштабное наступление в Луганской области. В Северодонецке бои продолжались уже в промзоне, украинские войска контролировали только территорию завода "Азот". 23 июня оккупанты продолжали попытки захватить Северодонецк. Глава Луганщины подчеркнул, что в бомбоубежищах ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" люди могут стать заложниками рашистского режима в случае оккупации города.

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