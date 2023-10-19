Возможен харьковский сценарий, - лейтенант ВСУ Поляков прокомментировал заявление Зеленского об освобождении Бахмута
Старший лейтенант ВСУ "Легион Свободы" Леонид Поляков из Бахмутского направления отметил, что в Бахмуте может повториться харьковский сценарий
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
Поляков прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что Украина вернет Бахмуту до конца года.
“Не исключаю, что в Бахмуте возможен харьковский сценарий. Вспомните харьковскую операцию, когда было анонсировано контрнаступление на Херсонщину и туда оккупанты взыскали значительное количество войск из Донбасса, в Харьковскую область в том числе. Тогда фронты были пусты и наши войска освободили значительную часть Харьковской области. Что-то подобное мы здесь тоже наблюдаем, – отметил Поляков.
Он подчеркнул, что сейчас в Авдеевке россияне создали "ударный кулак".
"В Авдеевке они насобирали ударный кулак за счет примерно половины своих подразделений. То есть они отсюда забрали своих десантников и часть войск перебросили из Харьковского направления в Бахмут. Поэтому я не исключаю, что это возможно, планы у Генштаба и ГУР есть, но прогнозы делать трудно" , – добавил Поляков.
- Ранее Зеленский, находясь с визитом в США, спрогнозировал, что украинские войска "деоккупируют Бахмут и еще два города" , захваченные Россией.
- 18 октября военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный овраг" Андрей Бабичев из Бахмутского направления отметил, что врагу придется выйти из Курдюмовки.
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