Возможен харьковский сценарий, - лейтенант ВСУ Поляков прокомментировал заявление Зеленского об освобождении Бахмута

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

Поляков прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что Украина вернет Бахмуту до конца года.

“Не исключаю, что в Бахмуте возможен харьковский сценарий. Вспомните харьковскую операцию, когда было анонсировано контрнаступление на Херсонщину и туда оккупанты взыскали значительное количество войск из Донбасса, в Харьковскую область в том числе. Тогда фронты были пусты и наши войска освободили значительную часть Харьковской области. Что-то подобное мы здесь тоже наблюдаем, – отметил Поляков.

Он подчеркнул, что сейчас в Авдеевке россияне создали "ударный кулак".

"В Авдеевке они насобирали ударный кулак за счет примерно половины своих подразделений. То есть они отсюда забрали своих десантников и часть войск перебросили из Харьковского направления в Бахмут. Поэтому я не исключаю, что это возможно, планы у Генштаба и ГУР есть, но прогнозы делать трудно" , – добавил Поляков.