Об этом он рассказал изданию Reuters .

Он отметил, что если обстрелы инфраструктуры будут продолжены, ситуация может стать критической.

"Киев может остаться без света, воды и тепла. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда в домах невозможно жить из-за низких температур", - сказал Кличко.

Он также отметил, что в Киеве недостаточно хранилищ с отоплением, чтобы вместить все население города, поэтому люди должны быть готовы к возможной эвакуации, если ситуация ухудшится. Пока же необходимости в эвакуации нет.

Он рассказал, что если электричества не будет, а температуры будут низкие, городские власти будут вынуждены отводить воду из домов, поскольку она может замерзнуть и разорвать трубы, из-за чего помещение больше нельзя будет использовать.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае прекращения водоснабжения в столице воду можно будет получить в бюветных комплексах, которые будут работать от генераторов.

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