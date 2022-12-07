"Возможен апокалипсис": Кличко допустил полное отключение в Киеве воды, электричества и тепла
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что если в городе полностью исчезнет вода, тепло и свет из-за обстрелов РФ, часть населения будет вынуждена эвакуироваться, поскольку жить в домах будет невозможно из-за температуры
Об этом он рассказал изданию Reuters .
Он отметил, что если обстрелы инфраструктуры будут продолжены, ситуация может стать критической.
"Киев может остаться без света, воды и тепла. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда в домах невозможно жить из-за низких температур", - сказал Кличко.
Он также отметил, что в Киеве недостаточно хранилищ с отоплением, чтобы вместить все население города, поэтому люди должны быть готовы к возможной эвакуации, если ситуация ухудшится. Пока же необходимости в эвакуации нет.
Он рассказал, что если электричества не будет, а температуры будут низкие, городские власти будут вынуждены отводить воду из домов, поскольку она может замерзнуть и разорвать трубы, из-за чего помещение больше нельзя будет использовать.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае прекращения водоснабжения в столице воду можно будет получить в бюветных комплексах, которые будут работать от генераторов.
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