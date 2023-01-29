История Бабьего Яра известна на весь мир. Впрочем, это не единственное место для массового убийства евреев. О чем еще нужно вспоминать в этот день, когда Украина и мир чтят память погибших во время Холокоста?

Термин "Голокост" сегодня очень часто используют в широком смысле слова, то есть как сознательное, целенаправленное, заранее продуманное уничтожение нацистами евреев, ромов, советских военнопленных, людей с психологическими заболеваниями, гомосексуалистов, представителей некоторых религиозных организаций.

Бабий Яр в этом плане является характерным примером, ведь общее количество жертв там - от 70-ти до 100 тысяч. Но трагедия Бабьего Яра началась с массового уничтожения евреев Киева и окрестностей. За два дня (29-30 сентября 1941 года) было уничтожено 33 тысячи 771 человек. Причем убивали механическим способом, с помощью стрелкового огнестрельного оружия – такого нацисты не совершали больше нигде в таком количестве. Следовательно, по количеству жертв за столь короткое время Бабий Яр не имеет аналогов.

Но это урочище известно еще и потому, что акт массового убийства произошел в пределах крупного европейского города, миллионника, в столице Советской Украины, а сегодня – в столице независимого Украинского Государства.

Вместе с тем есть на территории Украины и место, где было уничтожено за несколько недель 55 тысяч евреев. Это небольшое село Богдановка Николаевской области, где в конце декабря 1941 года и в первых числах января 1942-го румынской оккупационной администрацией, жандармерией, с помощью немецкой полиции и отрядов местных немецких коллаборантов было уничтожено 55 тысяч человек. В лагере в Богдановке началась эпидемия, кажется, тифа, и было принято решение на совещании немецко-румынской оккупационной власти физически уничтожить находившихся там людей.

Впрочем, о Богдановке у нас фактически не говорят. Почему? На мой взгляд, потому что Богдановка – это небольшой населенный пункт. Он не столь интересен в политическом и пиарном смысле. Впрочем, там все же установлен памятник, старанием еврейской общины, евреи чтят память убитых в Богдановке, но в массовом сознании у нас ее не хранят.

Еще стоит загадать Каменец-Подольский. Там в конце августа 1942-го, в течение нескольких дней, были убиты 23 тысячи евреев. Значительная часть среди них – евреи, депортированные из Венгрии на территорию оккупированной нацистами Украины из-за отсутствия венгерских паспортов. Плюс местное популяция.

Также Дробицкий Яр в Харькове, где в начале 1942 года в целом было убито от 16 до 20 тысяч - и евреев, и не еврейского населения. Возьмите любой районный центр, особенно Западной, Центральной или Южной Украины, в меньшей степени Восточной Украины, и там будет свой Бабий Яр.

Очень часто вблизи сельских поселений будут индивидуальные могилы – одного, двух, трех человек. Где-то будут более массовые захоронения. Несколько лет назад осуществляли работу по каталогизации памятников, которые были установлены на местах Холокоста в Украине - и удалось установить более тысячи мест, отмеченных памятниками, стеллами и т.д. А по подсчетам историков, таких мест на территории Украины, где совершались убийства людей во время Холокоста, от 2 до 2,5 тысячи. Далеко не все места мемориализованы должным образом.