"Возьми деньги и беги": В Дании художник представил пустые рамки как произведения искусства

Об этом сообщает The Guardian.

18 сентября суд в Копенгагене обязал художника вернуть деньги, которые ему ссудили на создание картин. Датский художник-концептуалист Йенс Хаанинг, темой работ которого является власть и неравенство, получил заказ от Музея современного искусства Kunsten в Ольборге. Они попросили художника воспроизвести две предыдущие работы в 2021 году, в которых использовались десятки банкнот для отражения среднего дохода.

Музей выделил 532 000 крон на воспроизведение произведений искусства, а также гонорар художнику в размере 40 000 крон. Но когда сотрудники распаковали присланные работы, они увидели две пустые рамки с надписью "Возьми деньги и беги".

Музей выставил новые произведения искусства, но когда Хаанинг отказался вернуть деньги, музей обратился в суд.

"Мы не богатый музей. Мы должны думать о том, как мы тратим наши средства, и мы не тратим больше, чем можем себе позволить", – прокомментировал директор музея Лассе Андерссон.

Но Хаанинг ответил: "Работа состоит в том, что я взял их деньги. Это не воровство. Это нарушение контракта, а нарушение контракта является частью работы. Я призываю людей, которые имеют такие плачевные условия труда, как и мои, делать то же самое. Если они сидят на какой-то плохой работе и не получают зарплату, а их действительно просят платить деньги, чтобы пойти на работу, тогда хватайте все, что можете, и бегите".