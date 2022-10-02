Возле Золотого в Луганской области Россия потеряла 60 человек

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Силы обороны Украины поразили вражеский объект возле Золотого в Луганской области. В результате российская армия потеряла около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

Как отметил Сергей Гайдай, всего ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 8 командных пунктов россиян, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300.

Авиация Сил обороны 1 октября нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА.

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Из разных видов вооружения россияне открывали огонь по следующим населенным пунктам:

- на Краматорском направлении: Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское, Раздоловка, Голубые Озера, Ивано-Дарьевка, Закотное, Веселое, Спорное;

- на Бахмутском направлении : Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Яковлевка, Юрьевка, Новоселовка, Зайцево, Майорск, Нью-Йорк.

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