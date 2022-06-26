Возле ЗАЭС оккупанты укрепляют окопы и размещают вооружение
В Энергодаре, близ Запорожской АЭС, россияне укрепляют окопы и размещают реактивные системы залпового огня
Об этом сообщил телеграмм-канал "Энергодар" .
"Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции. Стало известно, что 24 июня они укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они "построили" фортификационные сооружения", - отметили в сообщении.
Кроме того, у поселка Мичурина заметили враждебные реактивные системы залпового огня.
"Итак, эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро уволит Энергодар и ЗАЭС", - подчеркнули в сообщении.
- 22 июня Энергоатом сообщил, что в Энергодаре оккупанты продолжают массово похищать горожан и работников ЗАЭС и это приобретает катастрофические масштабы.
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