Об этом сообщил телеграмм-канал "Энергодар" .

"Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции. Стало известно, что 24 июня они укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они "построили" фортификационные сооружения", - отметили в сообщении.

Кроме того, у поселка Мичурина заметили враждебные реактивные системы залпового огня.

"Итак, эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро уволит Энергодар и ЗАЭС", - подчеркнули в сообщении.

22 июня Энергоатом сообщил, что в Энергодаре оккупанты продолжают массово похищать горожан и работников ЗАЭС и это приобретает катастрофические масштабы.

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