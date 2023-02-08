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Возле Водяного россияне сбросили на позиции ВСУ запрещенные аэрозольные гранаты "К-51", - Генштаб

8 февраля, 2023 среда
07:21
война с Россией

В районе Водяного захватчики сбросили с беспилотника на позиции украинских войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия "К-51"

Об этом в утренней сводке 8 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

ВСУ отразили атаки врага в районах 22 населенных пунктов

За прошедшие сутки, 7 февраля, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выимка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

Украинские воины уничтожили штурмовик, вертолет и поразили 2 российских пункта управления

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа "Орлан".

В свою очередь артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.

Оккупанты отбирают машины гражданских на Херсонщине

В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили.

Вражеские войска сосредоточены на наступлении по 5 направлениям

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

Враг несет значительные потери. Особенно в живой силе.

Россияне нанесли 8 ракетных и 21 авиационный удар по Украине в течение суток

В течение 7 февраля противник нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых – по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар.

Кроме того, враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевщины и Херсонщины. Повреждены жилые дома.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Глубокое, Липке, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харковщине.

Оккупанты задействовали БПЛА с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 40 населённых пунктов.

Среди них - Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Зализнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности - более 30 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки.

В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БПЛА на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия "К-51".

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области.

Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львове, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.

  • 7 февраля стало известно, что военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев предположил, что во вражеские ракетные обстрелы будут подвергаться железнодорожные узлы, мосты через Днепр, по которым будут двигаться эшелоны с важной и крайне нужной для ВСУ техникой.
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