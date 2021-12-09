Возле "Вернадского" родились первые пингвинята: полярники показали фото

Об этом Национальный Антарктический научный центр написал в Facebook.

"На нашем острове родились первые пингвинята. Один на мысе Марина, вблизи станции, а второй с другой - на мысе Пингвин Поинт", - говорится в сообщении.





В течение месяца за детенышами в гнезде будут ухаживать родители - они будут их греть, кормить и охранять. Ученые отмечают, что пара пингвинов делает это поочередно: пока один в гнезде, другой охотится.

"Сейчас малыши очень смешны и неловкие, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Где-то через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в "ясли". В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей", – рассказали полярники.





Пингвины безошибочно находят в гнездах именно своих детей и кормят только их. Уже после линьки детеныши научатся плавать в океане и будут самостоятельно добывать себе пищу.

"Самым распространенным видом пингвинов возле станции "Академик Вернадский" является субантарктический пингвин или джент: летом их здесь может быть до 4 тыс. В последние недели на нашем острове держалось до 3700 джент", - говорится в сообщении.

Полярники пишут, что в этом году пингвины начали строить гнезда раньше обычного, как следствие, они раньше отложили первые яйца. В прошлом году первые малыши вылупились 19 декабря, а в этом году маленьких пингвинов у "Вернадского" увидели на 10 дней раньше.