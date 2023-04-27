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Возле Варшавы во время церемонии открытия аэропорта столкнулись два учебных самолета

27 апреля, 2023 четверг
20:11
Мир

В Польше официально открыли аэропорт Варшава-Радом, расположенный ориентировочно в 100 километрах от столицы – во время шоу столкнулись два самолета

Об открытии сообщает Polsat News.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время открытия сообщил, что аэропорт в Радоме имеет "много смысла".

"Сегодня порт Варшава-Окенце (аэропорт им. Шопена, – ред.) совершенно перегружен, поэтому создание этого порта имеет большое значение для того, чтобы разгрузить его, а в будущем и Центральный коммуникационный порт (перевалочный транспортный узел между Варшавой и Лодзем, –) ред.). Поэтому он имеет большой смысл с точки зрения инфраструктуры, логистики", – подчеркнул премьер-министр.

Рейсы из Радома будет выполнять авиакомпания LOT. С 28 апреля пассажиры смогут отправиться в три европейских города: Париж, Рим и Копенгаген.

Терминал сможет принимать около миллиона пассажиров в год на начальном этапе, а впоследствии – более трех миллионов человек в год.

Во время церемонии открытия аэропорта Варшава-Радом два военных учебных самолета зацепились крыльями в воздухе, сообщает Polsat News.

Инцидент произошел в 11:40 над селом Макув-Новый в Радомском уезде. Два военных учебно-тренировочных самолета Orlik, участвовавших в шоу, зацепились крыльями.

Несколько частей поврежденных машин упали на землю на территории одного из дворов. Этот объект в Макове находится под стражей соответствующих служб.

Оба самолета после этой аварии приземлились в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал.

Аэропорт Радома начал свою деятельность в мае 2014 года. Это был единственный аэропорт в Польше, созданный без поддержки ЕС. Город инвестировал в его создание более 100 миллионов злотых. В 2018 году обслуживаемая муниципальная компания была признана судом банкротом, аэропорт был выкуплен компанией Polskie Porty Lotnicze и перестроен почти с нуля. Стоимость инвестиций составляет около 800 миллионов злотых.

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Польша
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