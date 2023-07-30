Возле Таганрога в РФ упал беспилотник: поврежден дом и авто
В воскресенье, 30 июля, возле российского города Таганрог взорвался беспилотник. В результате повреждены крыша частного дома и автомобиль
Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена крыша частного жилого дома и автомобиль", - написал Голубев.
По его словам, карета скорой помощи выехала на место происшествия, однако пострадавшие пока не зафиксированы. Однако российские тг-каналы сообщают об одном пострадавшем человеке.
"Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты министерства обороны", – отметил губернатор.
- В российском Таганроге в пятницу, 28 июля, прогремел взрыв: в минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы сбила украинскую ракету, в Украине отреагировали.
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