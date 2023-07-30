Возле Таганрога в РФ упал беспилотник: поврежден дом и авто

Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена крыша частного жилого дома и автомобиль", - написал Голубев.

По его словам, карета скорой помощи выехала на место происшествия, однако пострадавшие пока не зафиксированы. Однако российские тг-каналы сообщают об одном пострадавшем человеке.

"Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты министерства обороны", – отметил губернатор.