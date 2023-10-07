Возле станции "Вернадский" родились 5 тюленят: полярники показали новорожденных
Вблизи станции "Академик Вернадский" продолжает рождаться малышня тюленей. По состоянию на 7 октября полярники насчитали пять новорожденных тюленят
Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.
Отмечается, что всего в окрестностях станции уже родилось 5 малышей тюленей Ведделла: 2 мальчика, девочка и еще двое,пол которых наши ученые пока не определили.
Все малыши вместе с мамами находятся на соседнем острове Винтер.
Фото: Национальный антарктический научный центр
Между прочим, самки уже привлекают к себе много поклонников – самцы поджидают их под водой у лунок и постоянно поют, чтобы привлечь внимание.
"Дело в том, что самки Ведделла могут забеременеть уже на второй месяц после родов, так что самцы не медлят. Правда, в таком случае оплодотворенная яйцеклетка не развивается в течение еще двух месяцев, чтобы организм самки восстановился перед новой беременностью", - объясняет биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.
Фото: Национальный антарктический научный центр
Как объяснили украинские ученые, беременность у самок тюленей Ведделла длится 10 месяцев. Каждая тюлениха приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, но на питательном мамином молоке быстро растут и взрослыми достигают 400 кг.
Мать вскармливает малыша в течение 7 недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – около 20 лет.
Фото: Национальный антарктический научный центр
- В Национальном антарктическом научном центре напомнили, что в сентябре выбрали имя для первого рожденного тюлененка. Свои варианты в соцсетях оставляли украинцы. Полярники выбрали имя Анвера.
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