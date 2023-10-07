Возле станции "Вернадский" родились 5 тюленят: полярники показали новорожденных

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Отмечается, что всего в окрестностях станции уже родилось 5 малышей тюленей Ведделла: 2 мальчика, девочка и еще двое,пол которых наши ученые пока не определили.

Все малыши вместе с мамами находятся на соседнем острове Винтер.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Между прочим, самки уже привлекают к себе много поклонников – самцы поджидают их под водой у лунок и постоянно поют, чтобы привлечь внимание.

"Дело в том, что самки Ведделла могут забеременеть уже на второй месяц после родов, так что самцы не медлят. Правда, в таком случае оплодотворенная яйцеклетка не развивается в течение еще двух месяцев, чтобы организм самки восстановился перед новой беременностью", - объясняет биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Как объяснили украинские ученые, беременность у самок тюленей Ведделла длится 10 месяцев. Каждая тюлениха приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, но на питательном мамином молоке быстро растут и взрослыми достигают 400 кг.

Мать вскармливает малыша в течение 7 недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – около 20 лет.

Фото: Национальный антарктический научный центр