Возле синагоги в Тунисе произошла стрельба: 4 погибших и 9 раненых
В Тунисе в результате стрельбы у синагоги погибли 4 человека: двое прихожан и два офицера
Об этом пишет Reuters.
По сообщениям МВД Туниса, военнослужащий ВМФ нацгвардии убил коллегу при помощи личного оружия, забрал боеприпасы и направился в местную синагогу, где начал стрелять по сотрудникам службы безопасности.
Злоумышленник ранил шестерых сотрудников органов безопасности, один из них погиб. Кроме того, он убил двух прихожан, четверо получили ранения и были госпитализированы. После этого силовики застрелили нападавшего.
Министерство иностранных дел Туниса сообщило, что один из погибших посетителей был французом, а второй – тунисцем.
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