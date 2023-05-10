Об этом пишет Reuters.

По сообщениям МВД Туниса, военнослужащий ВМФ нацгвардии убил коллегу при помощи личного оружия, забрал боеприпасы и направился в местную синагогу, где начал стрелять по сотрудникам службы безопасности.

Злоумышленник ранил шестерых сотрудников органов безопасности, один из них погиб. Кроме того, он убил двух прихожан, четверо получили ранения и были госпитализированы. После этого силовики застрелили нападавшего.

Министерство иностранных дел Туниса сообщило, что один из погибших посетителей был французом, а второй – тунисцем.