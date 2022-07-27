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Главная война с Россией Возле Семигорья и Кодемы ведутся бои, враг безуспешно штурмовал районы Верхнекаменского и Белогоровки

Возле Семигорья и Кодемы ведутся бои, враг безуспешно штурмовал районы Верхнекаменского и Белогоровки

27 июля, 2022 среда
07:42
война с Россией

Оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, а также вели стрелковые бои в районе Соледара. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чеполь, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудару у Серебрянки. Активно задействовал беспилотники. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, в частности, в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, успеха не имел. Провел разведку боем у Семигорья. Потерпел огненное поражение и потери и отошел. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опросное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряд других. В районе Павлограда зафиксирован вражеский беспилотник.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Враг для ведения воздушной разведки активно использует беспилотники.

Совершил систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупаревого. Нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки.

Противник вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел, отошел.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по ведению разведки, ракетным ударам по объектам на территории Украины, а также блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Также оккупанты продолжают наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Шевеловка, Краснополье и многих других. Посредством приведенных через водные препятствия понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы Николаевки, Толстодубового, Волфиного, Сеньковки и ряда других населённых пунктов. Кроме того, враг периодически производит воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

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