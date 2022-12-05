Об этом рассказали пропагандистские СМИ.

Экстренные службы сообщают, что взрыв произошел из-за возгорания бензовоза. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

30 ноября пожар площадью 1800 кв. м, произошедшей в Суражском районе Брянской области, загорелись резервуары с нефтепродуктами.

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