Возле российской Рязани прогремел взрыв на аэродроме, есть погибшие
На аэродроме возле российской Рязани произошел взрыв, в результате которого погибли три человека
Об этом рассказали пропагандистские СМИ.
Экстренные службы сообщают, что взрыв произошел из-за возгорания бензовоза. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения.
- 30 ноября пожар площадью 1800 кв. м, произошедшей в Суражском районе Брянской области, загорелись резервуары с нефтепродуктами.
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