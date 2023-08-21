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Возле Помпеев в Италии нашли комнату, где могли жить рабы

21 августа, 2023 понедельник
00:12
Культура

Недалеко от Помпеев, что в Италии, археологи нашли небольшую спальню, в которой, вероятно, проживали рабы

Об этом сообщает Министерство культуры Италии.

Отмечается, что комнату нашли в 600 м севернее стен Помпеи. Там находились две кровати, матрас, два небольших шкафа и ряд урн и керамических контейнеров, в которых обнаружили останки двух мышей и крысы.

Біля Помпеїв в Італії знайшли кімнату, де могли жити раби

Фото: Министерство культуры Италии

"Эти детали еще раз подчеркивают, в каких неблагополучных и антисанитарных условиях жили в то время более низкие слои общества", - говорится в сообщении.

В комнате не было следов решетки, замков или цепей.

Справка.

Помпеи – древнеримский город, руины которого находятся в пределах современной коммуны Помпеи в регионе Кампания в Италии, неподалеку от Неаполя. Помпеи погибли в результате извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года или по уточненным данным 24 октября 79 г., похоронившего город под тоннами пыли. На раскопанной части Помпеев обустроен музей под открытым небом.

Мир
Италия
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