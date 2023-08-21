Возле Помпеев в Италии нашли комнату, где могли жить рабы
Недалеко от Помпеев, что в Италии, археологи нашли небольшую спальню, в которой, вероятно, проживали рабы
Об этом сообщает Министерство культуры Италии.
Отмечается, что комнату нашли в 600 м севернее стен Помпеи. Там находились две кровати, матрас, два небольших шкафа и ряд урн и керамических контейнеров, в которых обнаружили останки двух мышей и крысы.
Фото: Министерство культуры Италии
"Эти детали еще раз подчеркивают, в каких неблагополучных и антисанитарных условиях жили в то время более низкие слои общества", - говорится в сообщении.
В комнате не было следов решетки, замков или цепей.
Справка.
Помпеи – древнеримский город, руины которого находятся в пределах современной коммуны Помпеи в регионе Кампания в Италии, неподалеку от Неаполя. Помпеи погибли в результате извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года или по уточненным данным 24 октября 79 г., похоронившего город под тоннами пыли. На раскопанной части Помпеев обустроен музей под открытым небом.
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