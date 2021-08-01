Возле побережья Греции произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин .

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море, на котором проживает 19 тыс. Человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Сообщение об угрозе цунами не поступало.

Напомним, 10 июля, в результате землетрясения в Таджикистане, погибли пять человек .

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