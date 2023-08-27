Возле побережья Австралии во время учений разбился военный самолет США

Об этом пишет The Guardian.

Полиция установила, что самолет Boeing MV-22B Osprey упал во время совместных учений Австралии и Филиппин. Согласно предварительным данным, во время инцидента на борту находились 23 военнослужащих Соединенных Штатов, а члены сил обороны Австралии не были привлечены.

На место аварии направили спасательный вертолет CareFlight и полицию. Одного человека доставили в больницу Дарвина в критическом состоянии, еще двое находятся в стабильном состоянии.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что это был трагический случай.

"Министерство обороны очень активно реагирует на инциденты и обеспечивает оказание какой-либо поддержки и помощи в данный момент", - сказал он.

Отмечается, что сейчас в находящемся рядом городе Дарвине дислоцируется около 150 морских пехотинцев США.