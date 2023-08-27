Возле побережья Австралии во время учений разбился военный самолет США
Американский самолет разбился во время военных учений на территории австралийского острова Мелвилл. На его борту находились 23 военнослужащих
Об этом пишет The Guardian.
Полиция установила, что самолет Boeing MV-22B Osprey упал во время совместных учений Австралии и Филиппин. Согласно предварительным данным, во время инцидента на борту находились 23 военнослужащих Соединенных Штатов, а члены сил обороны Австралии не были привлечены.
На место аварии направили спасательный вертолет CareFlight и полицию. Одного человека доставили в больницу Дарвина в критическом состоянии, еще двое находятся в стабильном состоянии.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что это был трагический случай.
"Министерство обороны очень активно реагирует на инциденты и обеспечивает оказание какой-либо поддержки и помощи в данный момент", - сказал он.
Отмечается, что сейчас в находящемся рядом городе Дарвине дислоцируется около 150 морских пехотинцев США.
- Также накануне США, Австралия, Япония и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южнокитайском море.
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