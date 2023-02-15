Возле парламента Швейцарии задержали мужчину со следами взрывчатки
14 февраля часть города Берн закрывали на несколько часов. Полиция Швейцарии задерживала у здания парламента мужчину, у которого обнаружили следы взрывчатки
Об этом сообщает Reuters.
Мужчина, имя которого не называется, был остановлен сотрудниками службы безопасности из-за его подозрительного поведения и внешнего вида.
Офицеров предупредили после того, как граждане увидели 27-летнего жителя швейцарского кантона Вале, в защитном жилете и кобуре от пистолета. Автомобиль, связанный с мужчиной, был припаркован на Бундесплац напротив здания парламента, в связи с чем на место происшествия была вызвана полиция.
Правоохранители Берна отмечают, что экспресс-тест обнаружил следы взрывчатых веществ, но не уточняют, где именно.
"Исходя из имеющихся на тот момент данных, нельзя было исключить, что в машине на площади Бундесплац была взрывчатка, и транспортное средство представляло особую опасность. В результате немедленно были приняты широкие меры безопасности", - сообщила полиция.
Бундесплац и близлежащие улицы были перекрыты, а близлежащие здания, включая здание парламента, были эвакуированы.
В конце концов после осмотра роботом машина не была опасной. Мероприятия были отменены около 19:00 по местному времени, примерно через пять часов после вызова на место происшествия.
В настоящее время мужчина находится под стражей, проводится медицинское обследование его состояния.
Швейцарская прокуратура совместно с полицией Берна, Вале и федеральной полицией Швейцарии начала уголовное расследование.
- Оппозиционеры в Албании в понедельник, 13 февраля, выходили на протесты, чтобы добиться отставки правительства, и попытались захватить парламент.
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