Об этом сообщает Reuters.

Мужчина, имя которого не называется, был остановлен сотрудниками службы безопасности из-за его подозрительного поведения и внешнего вида.

Офицеров предупредили после того, как граждане увидели 27-летнего жителя швейцарского кантона Вале, в защитном жилете и кобуре от пистолета. Автомобиль, связанный с мужчиной, был припаркован на Бундесплац напротив здания парламента, в связи с чем на место происшествия была вызвана полиция.

Правоохранители Берна отмечают, что экспресс-тест обнаружил следы взрывчатых веществ, но не уточняют, где именно.

"Исходя из имеющихся на тот момент данных, нельзя было исключить, что в машине на площади Бундесплац была взрывчатка, и транспортное средство представляло особую опасность. В результате немедленно были приняты широкие меры безопасности", - сообщила полиция.

Бундесплац и близлежащие улицы были перекрыты, а близлежащие здания, включая здание парламента, были эвакуированы.

В конце концов после осмотра роботом машина не была опасной. Мероприятия были отменены около 19:00 по местному времени, примерно через пять часов после вызова на место происшествия.

В настоящее время мужчина находится под стражей, проводится медицинское обследование его состояния.

Швейцарская прокуратура совместно с полицией Берна, Вале и федеральной полицией Швейцарии начала уголовное расследование.