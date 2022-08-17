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Возле Опытного, Соледара и Бахмутского идут бои, ВСУ отразили несколько враждебных наступлений, - Генштаб ВСУ

17 августа, 2022 среда
07:55
война с Россией

Украинская армия отразила наступление россиян близ Спорного, Шевченко и Белогорки. Однако продолжаются бои возле Новомихайловки, Мазановки, Новодмитровки, Соледара, Бахмутского и Опытного

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровно, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Довгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

На Донецком направлении кафиры продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.

На Краматорском зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.

Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку беспилотниками у Красногоровки и Опросного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опросного, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Волшебное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка.

Нанес авиадаров вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.

Оккупанты заменяли местность в районах Инженерного и Украинского.

В Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины.

Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Оккупанты нанесли авиационных ударов и вели наступательные бои недалеко от Белогорки.

"Украинские воины изрядно проредили порядки российских захватчиков и заставили врага убегать. Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами", - пишет Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С территории Республики Беларусь российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.

На Северском направлении враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

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