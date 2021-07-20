Возле ОПУ откроют детскую площадку по мотивам творчества художницы Примаченко
В Киеве возле Офиса президента на улице Банковой, 11 откроют арт-локацию, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко
Об этом передает ОПУ .
Как отмечается, игровая площадка будет открыт для всех желающих в августе этого года. Она будет бесплатной.
"Вдохновением для арт-локации вблизи Офиса главы государства послужило творчество одной из самых известных художниц Украины Марии Примаченко. Поэтому эта игровая площадка будет одинаково интересной как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут глубже ознакомиться с украинской культурой ", - говорится в сообщении.
В ОПУ отмечают, что площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями, ведь в творчестве художницы искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие.
"Мы очень рады, что нам удалось реализовать этот проект. Работы Марии Примаченко были выбраны не случайно - они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит ", - отметил генеральный директор Национального комплекса " Экспоцентр Украины " Евгений Мушкин.
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