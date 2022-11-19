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Возле Олешек ВСУ уничтожили 2 российских танка

19 ноября, 2022 суббота
02:23
война с Россией

В пятницу, 18 ноября, украинские защитники демилитаризовали 2 российских танка возле Олешек Херсонской области

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки, 18 ноября, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задач на южном фронте.

На левобережье Херсонщины известно о 26 убитых рашистах. Уничтожены 2 российских танка возле Олешек.

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