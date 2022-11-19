Возле Олешек ВСУ уничтожили 2 российских танка
В пятницу, 18 ноября, украинские защитники демилитаризовали 2 российских танка возле Олешек Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 18 ноября, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задач на южном фронте.
На левобережье Херсонщины известно о 26 убитых рашистах. Уничтожены 2 российских танка возле Олешек.
- В пятницу, 18 ноября, российский агрессор из РСЗО и танками ударил по жилым кварталам Херсона.
- 19 ноября оперативное командование "Юг" отметило, что российские оккупанты на левобережье Херсонской области обустраивают оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении.
- Украинская артиллерия уничтожила базирование российских оккупантов на Кинбурнской косе, откуда захватчики обстреливали Днепро-Бугский лиман.
- Жителей населенных пунктов, расположенных на побережье Черного моря, предупредили о повышении минной опасности.
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