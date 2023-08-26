Возле оккупированного Токмака раздались взрывы
Второй день подряд в районе оккупированного Токмака Запорожской области местные жители сообщают о мощных взрывах
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Уже второй день подряд что-то нехорошо творится у окупантов на Мелитопольском направлении", - говорится в сообщении.
Все началось вчера, 25 августа, после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпения, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака.
"Продолжилось сегодня на рассвете: снова мелитопольцы на севере города, снова со стороны Токмака слышали взрывы сначала вдали в 4:30, потом ближе и громче после 5-ти и снова вдали после 6-й", - написал Федоров.
- В пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. По данным мэра города, может быть повреждено железнодорожное полотно.
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