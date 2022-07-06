Возле оккупированного Мелитополя "устал" мост, через который оккупанты часто перегоняли технику

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка – Троицкое!", - написал Старух.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что российские оккупанты часто перегоняли через этот мост военную технику.

Где расположен Мелитополь:

Утром 3 июля украинские защитники уничтожили в Мелитополе базу российских оккупантов на аэродроме. Рашисты пытаются спасти уцелевшую технику.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb