Возле оккупированного Мелитополя "устал" мост, через который оккупанты часто перегоняли технику
В районе оккупированного Мелитополя уничтожен мост, через который россияне часто перегоняли военную технику
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка – Троицкое!", - написал Старух.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что российские оккупанты часто перегоняли через этот мост военную технику.
Где расположен Мелитополь:
- Утром 3 июля украинские защитники уничтожили в Мелитополе базу российских оккупантов на аэродроме. Рашисты пытаются спасти уцелевшую технику.
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