Возле оккупированного Крыма ВСУ тренировались защищать побережье, сушу и уничтожать силы врага с помощью "Градов"
В Херсонской области, близ оккупированного Крыма, украинские военные провели обучение условиях внезапного изменения обстановки
Об этом сообщает пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ.
Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задачу по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и личного состава условного врага в условиях внезапного изменения обстановки.
Реактивная батарея совершила марш в место проведения учений, выполнила развертывание в боевой порядок и подготовилась к стрельбе и управлению огнем.
Военные использовали сведения, полученные артиллерийской разведкой, исследовавшей местность и раскрывавшей цели для поражения, а также указания, переданные операторами беспилотного летательного аппарата-разведчика.
Командование объединенных сил отметило, что тактические учения реактивной батареи преследуют цель согласования артиллерийских подразделений, улучшение полевого обучения личного состава и практических навыков командиров в управлении подразделений.
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