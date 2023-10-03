Возле оккупированного Енакиево в Донецкой области поезд наехал на ЗРК с оккупантами: погибли трое военных, - росСМИ

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

По данным источников ASTRA, грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" вооруженных сил РФ.

Там отмечают, что водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.

В результате инцидента погибли трое российских военнослужащих, находившихся в машине ЗРК. Еще двое – получили ранения.

Кроме того, из-за события теплотяг сошел с рельсов, есть повреждение железнодорожного полотна.

Справка : "Стрела-10" - это советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах. Принят на вооружение в 1976 году.