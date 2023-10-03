Возле оккупированного Енакиево в Донецкой области поезд наехал на ЗРК с оккупантами: погибли трое военных, - росСМИ
В ночь на вторник, 3 октября, поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс россиян, в результате чего якобы погибли три военных РФ, еще двое ранены. Это произошло на перегоне "Енакиево-Углегорск" на временно оккупированной территории Донбасса
Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.
По данным источников ASTRA, грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" вооруженных сил РФ.
Там отмечают, что водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.
В результате инцидента погибли трое российских военнослужащих, находившихся в машине ЗРК. Еще двое – получили ранения.
Кроме того, из-за события теплотяг сошел с рельсов, есть повреждение железнодорожного полотна.
Справка : "Стрела-10" - это советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах. Принят на вооружение в 1976 году.
- Накануне, 20 сентября, Генштаб ВСУ сообщил , что подразделения ракетных войск Силы обороны уничтожили такой зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" армии РФ.
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